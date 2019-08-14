1948'de kurulan İsrail, işgal ettiği topraklardaki yüz binlerce Filistinliyi sistematik olarak yerlerinden etme politikasını sürdürüyor.

Kadim Filistin topraklarının güneyinde yer alan Negev Çölü'nde yaşayan Bedeviler de yeniden sürgün tehdidiyle karşı karşıya.

Sebebi ise bölgedeki İsrail'e ait silah fabrikasının yerleşim yerlerine taşınmak istenmesi.

En az bin 200 Filistinli etkilenecek

Ailesi ile birlikte Negev'de yaşayan Filistinli Bedevi Ratib Ebu Krinat'a göre bu bölge, onların yıllardır evleri olarak bildikleri bir yer.

İşgale karşı mücadelelerinin olumsuz sonuçlanmasının ailesi ve çocuklarına etkisi olacağını ifade eden Krinat, "Eğer planlarını gerçekleştirirlerse kendimi kötü hissedeceğim. Bizde mahkemeler var, yasal adımları attık. Hala tehlikedeyiz ancak azıcık da olsa umut var" diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki muhtemel girişimlerinden en az bin 200 Filistinli'nin etkileneceği öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber