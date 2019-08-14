Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı’nın (NATO) en büyük ikinci kara ordusuna sahip. Aynı zamanda, NATO'nun teröre karşı savaşında en ön safhalarda mücadele ederken asker ve sivil kayıpları da en fazla olan ülke.

Bu durumda Türkiye, müttefiklerinin güvenliği açısından hayati öneme sahip.

Washington'da da Türkiye'nin NATO ve ABD güvenliğine katkısının yadsınamaz olduğu düşüncesi hakim. Türkiye'nin Ortadoğu'daki tecrübesinden faydalanılması gerektiği her seferinde vurgulanıyor.

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük gücü olarak verdiği desteğin, ittifakın geleceği için ne kadar önemli olduğunun altı çiziliyor.

Bunun yanı sıra, eski üst düzey yetkililer de NATO'nun Türkiye'siz düşünülemeyeceği görüşünde. Çünkü Türkiye, kritik bir jeostratejik konuma sahip.

"Türkiye ve ABD çok güçlü iki müttefik"

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı tutumlara rağmen, Türkiye'nin önemini bilen üyeler de bulunuyor.

Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Cole, bu üyelerden biri. Cumhuriyetçi Parti Üyesi Cole, iki ülke ilişkileri hakkında, "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri on yıllardır çok güçlü iki müttefik. İlişkilerimizde yaşadığımız geçici zorlukları aşmamızı sağlayacak ortak değerlere ve çıkarlara sahibiz" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, ABD Eski Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcısı Mark Kimmitt de Türkiye'nin NATO'daki konumuna vurgu yaparak, "İttifakın en büyük ikinci kara gücü olarak, eğer Türkiye olmasaydı, bugün NATO pek çok şeyi başaramazdı. Türkiye, farklılıkların olduğu bir coğrafyada arabulucu olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber