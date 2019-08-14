Osmanlı İmparatorluğu farklı dinden birçok ulusu aynı sancak altında birleştirmeyi başarmış.
Yüzlerce yıl barış içinde yan yana yaşayan bu insanlar Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde aynı sancak altında savaşmış.
Birçok cephede savaşan yüzlerce askerimiz, şehit düştükleri yerlere defnedilmiş.
Bükreş'teki Türk Şehitliği de aziz şehitlerimize ev sahipliği yapan yerlerden biri.
1932 yılında Büyükelçi Hamdullah Suphi Tanrıöver'in girişimiyle inşa edilen şehitlikte 935 şehidimiz yatıyor.
Bükreş'e giden Türkler, buraya gelip şehitlerimizin ruhuna dua ediyor.
Haber: Döndü Sarıışık
Kamera: Tayfun Uslu