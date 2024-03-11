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Dünya
AA 11.03.2024 21:56

İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çekti

İsrail, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çekti.

İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çekti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kudüs Valiliği'nin Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildi.

Bunun tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ifade edilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Kudüs Valiliği ayrıca, 275 Yahudi yerleşimcinin, ramazanın ilk gününde İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

Esbat Kapısı, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girerken kullandığı ana kapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in,1967 yılında Doğu Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı'nı kapatmasının ardından Esbat Kapısı'nın önemi daha da arttı.

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İsrail Mescid-i Aksa
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