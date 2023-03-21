İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu'nda bazı yasa teklifleri oylandı.

Meclis, İsrail'in 2005'te abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çekildiği sırada Batı Şeria'daki 4 Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını öngören yasada yapılan değişiklikleri, üçüncü oylamada kabul etti.

Yeni yasaya göre, Yahudi yerleşimciler, 2005'te çıkartıldıkları Batı Şeria'daki Homeş, Ganim, Kadim ve Sanor isimli yasa dışı yerleşim birimlerine dönebilecek.

Yasa, 10 bin kadar Yahudi yerleşimcinin çıkarıldıkları yerleşim birimlerine geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

Hükümlü kişilerin bakan olmasının önünü açacak kanun

Öte yandan İsrail Meclisi, hükümlü kişilerin bakan olmasının önünü açacak "temel kanun" değişikliğini birinci oylamadan geçirdi.

İsrail Meclisinde yapılan birinci oylamada, yasa değişikliği için 63 milletvekili "evet", 55 milletvekili "hayır" oyu kullandı. Yasa teklifinin, kanunlaşabilmesi için yapılacak üç oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

Yasa metninde, İsrail Yüksek Mahkemesinin bir bakanı görevden almasının "demokrasinin esaslarının ve seçmen iradesinin ihlali" anlamına geldiği belirtilerek, mahkemenin kabinede görevlendirilen bakanlarla ilgili herhangi bir hüküm veremeyeceği ifade ediliyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen yıl vergi suçlarından hüküm giyen ve savcılıkla yaptığı anlaşma sonucu şartlı tahliyeyle serbest bırakılan ve yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve İçişleri ile Sağlık Bakanlığına getirilen Ultra Ortodoks Şas Partisi Lideri Arya Deri'nin, "kabinede yer alamayacağına" hükmetmişti.

Yüksek Mahkemedeki 11 yargıçtan 10'u ocak ayında Deri'nin bakan olamayacağı yönünde oy kullanmış, bunun üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, Deri'yi görevden almıştı.

İsrail basını, ülkede anayasa görevi gören "temel kanunlardan" hükümetle ilgili maddede yapılan bu değişikliği "Deri yasası" olarak isimlendiriyor.

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti. İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri uluslararası kanunlar nezdinde yasa dışı kabul ediliyor.

Netanyahu hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı İsrail sokağındaki tepki de artıyor. Söz konusu yasal düzenlemeye karşı 11 haftadır ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.