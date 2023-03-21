Rusya hükümet binasında Mişustin ile görüşen Şi, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çin ile Rusya'nın iki "dost ülke" olduğunu belirten Şi, "Devlet Başkanı olarak ilk önce Rusya'ya gelmeyi tercih ettik. Bu tarihsel mantıkla uyuşuyor. Çünkü en büyük iki komşu devletiz ve aynı zamanda stratejik ortaklarız." dedi.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşen Şi, Putin'i ülkesine davet ettiğini aktardı.

"Rusya-Çin ilişkileri yeni bir döneme girdi"

Rusya Başbakanı Mişustin de Şi'yi 3. kez devlet başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek "Tekrar seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretinizi Rusya'ya yapmanız önemli. Bu, yeni bir döneme giren Rusya-Çin ilişkilerinin özel olduğunu gösteriyor." dedi.

Çin ile ilişkilerin ileride daha da geliştirilmesinden yana olduklarını vurgulayan Mişustin, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi, üçte bir oranında artarak 190 milyar dolara yaklaştı. Bu yıl ikili ticaret hacminin sizin ve Putin'in belirlediği hedefe yani 200 milyar dolara ulaşacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi, dün Putin ile Kremlin Sarayı'nda 4,5 saate yakın baş başa görüşmüştü.