Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da din alimi Mevlana Abdul Kayyum Sufi silahlı saldırıda öldürüldü
[Temsili fotoğraf: AFP]
Pakistan’ın Karaçi şehrinde din alimi Mevlana Abdul Kayyum Sufi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Gülistan-ı Cevher bölgesinde camide kıldığı sabah namazının ardından evine dönen Sufi, motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Din alimi Sufi, saldırıda yaşamını yitirdi.
Pakistan Ulema Birliği üyesi olan Sufi, Nurani İslam Merkezi'nin de başkanlığını yürütüyordu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırının neden gerçekleştiğine dair henüz bir bilgi paylaşmadı.
Karaçi’de din alimlerine yönelik daha önce de benzer saldırılar düzenlenmişti.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 14:14
- 14:19
- 14:14
- 14:17
- 14:19
Sıradaki Haber
İzmir'de ilk iftar ne zaman? İzmir iftar saati... 2023 İzmir Ramazan İmsakiyesi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz