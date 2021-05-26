Silvan Halkını Koruma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki İsrail Merkezi Mahkemesi’nin, bugün görülen duruşmada Filistinli ailelerin evlerinden tahliyelerine ilişkin sundukları itiraz ile ilgili kararını ertelediği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin erteleme kararıyla ilgili herhangi bir takvim belirlemediğine dikkat çekilerek, tahliye kararının 700 kişilik 86 aileyi tehdit ettiği vurgulandı.

Duruşma öncesi, Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından daha önce verilen, Silvan beldesindeki Filistinli ailelerin evlerinin boşaltılması kararını protesto etmişti.

Gösteriye coplarla müdahale eden ve bazı eylemcileri darbeden İsrail güçleri, bir göstericiyi de gözaltına almıştı.

[Fotoğraf: AA]

Silvan'ın Batın el-Hava Mahallesi'ndeki Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından daha önce haklarında çıkan evlerini boşaltma kararına itiraz etmiş, davanın yeniden görülmesi kararlaştırılmıştı.

Mahalledeki Filistinlilerin haklarını koruyan savunma heyeti, söz konusu kararın 86 aileyi ve yaklaşık 700 kişiyi ilgilendirdiğini belirtiyor.

Kararın bölgede yaşayan diğer Filistinliler için de evlerinden zorla çıkarılma tehdidi oluşturmasından endişe ediliyor.