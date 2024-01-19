İsrail, Lübnan'dan gönderilen bir İHA'yı imha ettiğini ve bazı hedefleri vurduğunu duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu İHA'nın İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince vurulduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının bu sabah ve öğleden sonra Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırıları düzenlediği aktarılan açıklamada ayrıca dün akşam Suriye'den İsrail tarafına atılan roketlere karşılık, tank atışlarıyla Suriye ordusuna ait yapıların hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.