Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2024 14:31

BM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'i çocuk ve kadın

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğunu bildirdi.

BM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'i çocuk ve kadın
[Fotograf: AA]

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sunghay, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70 kadın ve çocuk." dedi.

Gazze'de en az 61 bin 500 kişinin yaralandığını belirten Sunghay, binlerce kişinin ise hala enkaz altında olduğunu ve çoğunun öldüğünün varsayıldığını kaydetti.

Sunghay, hafta başından bu yana Gazze'de olduğunu belirterek binlerce kişinin çaresiz durumda Refah Sınır Kapısı'na gelmeye devam ettiğini ve ellerine geçen her türlü malzemeyle derme çatma barınaklar kurduğunu ifade etti.

Gazze'nin ortasına ve Han Yunus bölgesine yönelik ağır bombardımanın Refah Sınır Kapısı'ndan açıkça görülebildiğini vurgulayan Sunghay, gecelerin, Gazzeliler için "en korkutucu" vakit olduğunun altını çizdi.

İsrail tarafından tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan kişilerle görüştüğünü de aktaran Sunghay, bu kişilerin, İsrail güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde 30 ila 55 gün alıkonulduğunu, dövüldüğünü ve işkenceye varabilecek muameleye maruz kaldıklarını anlattığını söyledi.

Sunghay, "İsrail, tutuklanan veya gözaltına alınan herkesin, uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk normları ve standartlarına uygun şekilde, özellikle de hukuki süreç haklarına tam saygı gösterilerek muamele görmesini sağlamak için acil adımlar atmalı." diye konuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 762'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:56
İsrail, Lübnan'dan gönderilen bir İHA'yı imha ettiğini ve bazı hedefleri vurduğunu duyurdu
15:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15:44
Ayasofya'da yeni düzenleme ile giriş yoğunluğu azaldı
15:41
2023'te Türkiye semalarından her 15 saniyede bir uçak geçti
15:39
Bursa'da nesli tehlike altındaki "Anadolu şeritli semenderi" bulundu
15:30
TEM'de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü
Diyarbakır Müzesi ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkardı
Diyarbakır Müzesi ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkardı
FOTO FOKUS
Tüm Türkiye tarihi yolculuk için ekran başındaydı
Tüm Türkiye tarihi yolculuk için ekran başındaydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ