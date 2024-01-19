İtalya'da Yargıtay, "faşist selamı"nın belirli haller dışında suç olmadığına hükmetti

Ülkede dönemin ultra sağcı çizgideki partisi İtalyan Sosyal Hareketine (MSI) mensup üç genç militanın 7 Ocak 1978'de öldürülmesi dolayısıyla Roma'daki Acca Larentia Caddesi'nde düzenlenen bu yılki anmada 100 kadar kişinin "Roma selamı" veya "Nazi selamı" olarak da bilinen "faşist selamı" vermesine dair tartışmalar sürerken İtalyan Yargıtayı, dün bu selamlamayla ilgili diğer bir davada tartışmalara yol açan başka bir karara imza attı.

Milano'da 2016'da yine anma töreni sırasında "faşist selamı" veren 8 aşırı sağcının davasına bakan Yargıtay, "faşist selamı" verilmesinin sadece 1952 tarihli "Scelba Yasası"nda belirlenen yasaklı Faşist Partinin yeniden kurulması ya da Nazi organizasyonlarına yönelik kullanılması halinde cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Basındaki yorumlarda Yargıtayın bu kararıyla, anma törenleri ya da özel toplantılarda bu selamın yapılmasının cezai soruşturma kapsamının dışında sayılacağı ifade edildi.

Ülkedeki ultra aşırı sağcı neo-faşist grup Casapound, yaptığı yazılı açıklamayla, Yargıtayın bu kararını "tarihi zafer" olarak değerlendirdi.