İsrail kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Gazze'de katliamlarına aralıksız devam ediyor. Kutsal değerleri yok sayıyor, dünyanın gözü önünde masum sivillere bomba yağdırıyor.

Bölgeyi işgal planları kapsamında katliamlarını sürdüren İsrail, bu tepkilerin önüne geçebilmek için ise algı oyunlarına hız verdi.

Kirli algı oyunları

Batı Şeria ve Gazze'de yüzlerce sivili katleden, Müslümanlara ölüm yağdıran İsrail, bu oyunlar kapsamında her şeyi istismar ediyor.

İsrail'in Arapça paylaşım yapan resmi sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Rafah'taki sivil yerleşim birimini hedef aldığı bir fotoğraf ile Kuran-ı Kerim'den Fil Suresi'nin ilk 4 ayetini paylaştı.

Her türlü saldırıda, hiç bir ahlaki değeri gözetmeyen İsrail, bu paylaşıma ek olarak, "kendilerinin haklı olduğu için Allah tarafından desteklendikleri" mesajını paylaştı.

İsrail, katlettiği çocukları Hamas ile ilişkilendirdi

İsrail Savunma Kuvvetleri de Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Sitede yayımlanan bir videoda, İsrail katlettiği çocukları Hamas ile ilişkilendirdi.

Videoda Hamas'ın kendini savunmak için çocukları kullandığı, İsrail'in ise sivillerini korumak için savaştığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

Hazırlanan klipte, İsrail'in "roket" olduğunu iddia ettiği metal parçalarının etrafında koşan çocukların görüntüsünün birçok planda gösterildiği dikkat çekiyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'den Kınama

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıyı "vahşilikle" niteleyerek, İsrail'e bağlı sosyal medya hesaplarından yapılan Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle paylaşımları sert bir dille eleştirdi.

Şeyh Kisvani, İsrail'in ayetlerin anlamlarını ve bağlamlarını çarpıtarak lehine kullandığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Onlar ayetleri bağlamından kopararak ters yüz ediyorlar. Halbuki asıl kendileri Fil sahipleridir, Gazze'deki mazlum insanlar değildir."

Şeyh Kisvani, bu tür paylaşımların "Allah'ın ayetleriyle alay etmek" anlamına geldiğine vurgu yaparak, "Bu açıkça Allah'ın ayetleriyle alay etmektir. Biz bu yapılanları şiddetle kınıyoruz" dedi.