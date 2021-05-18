ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Vekili Joey Hood ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Trablus'a gitti.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve diğer yetkililerle görüşen ikilinin ziyaretinin, Aralık'ta yapılacak seçim öncesi "destek" amacı taşıdığı belirtildi.

Ziyarette BM destekli ve 23 Ekim'deki ateşkesin tam uygulanması çerçevesinde Libyalıların öncülüğünde kapsayıcı bir siyasi çözüme olan destek vurgulandı.