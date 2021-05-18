Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den Libya'ya 7 yıl sonra ilk ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Washington'dan 7 yıl sonra Libya'ya en üst düzey ziyaret gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey 2 yetkili Trablus'u ziyaret etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Vekili Joey Hood ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Trablus'a gitti.
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve diğer yetkililerle görüşen ikilinin ziyaretinin, Aralık'ta yapılacak seçim öncesi "destek" amacı taşıdığı belirtildi.
Ziyarette BM destekli ve 23 Ekim'deki ateşkesin tam uygulanması çerçevesinde Libyalıların öncülüğünde kapsayıcı bir siyasi çözüme olan destek vurgulandı.
Son Haberler
- 23:23
- 23:06
- 22:32
- 21:56
- 21:55
Sıradaki Haber
İsrail zulmüne ilişkin ortak açıklamaya Macaristan vetosu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz