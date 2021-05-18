Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'ne yönelik yoğun bombardıman sonucu bazı binalar kullanılamaz hale geldi.

Vurulan binalardan birinin 6 katlı olduğu ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile İslam Üniversitesine ait bir grup okulun yakınında yer aldığı aktarıldı.

Bombalanan binanın en alt katında bir cami, diğer katlarda ise eğitim merkezlerinin bulunduğu kaydedildi.

234 Filistinli şehit

İsrail ordusunun Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Refah ve Han Yunus kentlerinde de sivil yerleşim bölgelerini vurdu. Saldırılarda kıyılar ve tarım alanları da hedef alındı.

10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırılarında 60’tan fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 234 Filistinli şehit oldu.

Kudüs ve Gazze'deki saldırılar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.