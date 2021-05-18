Almanya Başbakanı Angela Merkel, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Dijital Ekonomi 2030 Görünümü" konferansında yaptığı konuşmada, sanayi şirketlerinin bilişim şirketlerine bağımlılığının arttığına dikkati çekti.

Bilgi teknolojilerinde donanım ve yazılımın çok hızlı ilerlediğini hatırlatan Merkel, bu konuda treni kaçırmamak için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"Tamamen dijital dünyadan gelenlerle yarışıyoruz"

Merkel, Alman otomobil şirketlerini bilişim şirketlerinin "çalışma tezgahı" olmaması konusunda da uyararak, geleceğin otomobilinin çok iyi sürüş kabiliyetine sahip dijital bir nesne olacağına işaret etti.

Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Çin ve ABD merkezli büyük bilişim şirketleriyle rekabette ayakta kalabilmeleri için çalışması gerektiğinin altını çizen Merkel, "Tamamen dijital dünyadan gelenlerle yarışıyoruz. Hala kazanabiliriz" ifadesini kullandı.