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Dünya
AA 16.01.2025 20:50

İsrail kabinesinin Gazze ateşkes anlaşmasını onaylamak için yarın toplanacağı bildirildi

Soykırımcı İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacağı bildirildi.

İsrail kabinesinin Gazze ateşkes anlaşmasını onaylamak için yarın toplanacağı bildirildi
[Fotograf: AA]

İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile israil arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine İsrail güvenlik kabinesinin yarın toplanacağını duyurdu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinde koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arye Deri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının çözüldüğüne ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi bugün gün içinde Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" duyurmuştu.

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.

İsrail basını, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere diğer ihtilafları müzakere ettiğini yazmıştı.

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