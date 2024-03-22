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Dünya
AA 22.03.2024 12:02

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koydu

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye, “devlet arazisi” ilan ederek el koyduğu bildirildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koydu

İsrail, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da Filistinlilere ait arazilere el koymaya devam ediyor.

Bölgeyi yasa dışı Yahudi yerleşimler inşa ederek Filistinliler için yaşanmaz hale getiren İsrail, Batı Şeria’daki bu yerleşim birimlerinin sayısını artırma ve genişletme çalışmalarında hız kesmiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye “devlet arazisi” olduğunu iddia ederek el koyduğu belirtildi.

El konulan arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edildi.

Ürdün Vadisi'ndeki söz konusu arazinin “devlet arazisi ilan edilmesinin” İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in nezaretinde olduğu aktarıldı.

 

 

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