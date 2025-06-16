İsrail İran'ın altyapısına da saldırılar düzenlemeye başladı

Cumartesi gecesi Tahran'da bir petrol deposu ile tankeri hedef alan İsrail, pazar günü başkentteki Tecriş ve Kudüs meydanlarında ana su şebekesi altyapısını vurdu.

Devlet medyasına yansıyan görüntülerde, her iki meydanın da sular altında kaldığı ve ekiplerin onarım için çalışma yürüttüğü görüldü.

Özellikle Kudüs Meydanı çevresinde uzun süre su sızıntısı devam ederken bölgeye su verilemedi.

İran resmi haber ajansı IRNA, bugün de İsrail’in Tahran -Kum otoyolunu hedef alması sonucu trafikte aksama olduğunu, halkın alternatif yollara yönlendirildiğini kaydetti.

Devlet televizyonu da İsrail ordusunun Kirmanşah eyaletindeki Farabi Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu. Görüntülerde hastanenin hasar aldığı görüldü.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.