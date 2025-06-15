İsrail: İran şu ana kadar 200’den fazla füze fırlattı

İsrail Hükümeti basın ofisi, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200’den fazla füze fırlatıldı. Ülke genelinde 22 farklı noktada isabet tespit edildi.

Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı duyuruldu.

Saldırılarda 13 kişi öldü. Yaralanan 380 kişiden 9’unun durumunun ağır, 30’unun orta, 341’inin ise hafif olduğu bildirildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ve aracın da hasar görmesine yol açtığını belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.