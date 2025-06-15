Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.06.2025 11:45

İsrail: İran şu ana kadar 200’den fazla füze fırlattı

İsrail Hükümeti, İran'ın tarafından şu ana kadar 200’den fazla füze fırlatıldığını açıkladı. Saldırılarda 13 kişi öldü. Yaralanan 380 kişiden 9’unun durumunun ağır, 30’unun orta, 341’inin ise hafif olduğu belirtildi.

İsrail: İran şu ana kadar 200’den fazla füze fırlattı
[Fotograf: AFP]

İsrail Hükümeti basın ofisi, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200’den fazla füze fırlatıldı. Ülke genelinde 22 farklı noktada isabet tespit edildi.

Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı duyuruldu.

Saldırılarda 13 kişi öldü. Yaralanan 380 kişiden 9’unun durumunun ağır, 30’unun orta, 341’inin ise hafif olduğu bildirildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ve aracın da hasar görmesine yol açtığını belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Türkiye'de okuyan Togolu, ülkesinde yardım gönüllüsü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü mayısta 13 bin 391 megavata ulaştı
13:56
Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısı
13:53
Sağlık Bakanlığından yeni anne olanlara özel ücretsiz mobil uygulama
13:49
Hindistan'daki kazanın ardından ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatıldı
13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştü
13:25
Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücret değişiyor
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ