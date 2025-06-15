Az Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 15.06.2025 10:32

İsrail'den İran'daki silah tesislerinin yakınlarında bulunanlara tahliye uyarısı

İsrail, İran'daki silah tesislerinin yakınında ikamet eden İranlılara tahliye uyarısı yayınladı.

İsrail'den İran'daki silah tesislerinin yakınlarında bulunanlara tahliye uyarısı
[Tahran | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ederken yeni bir tahliye uyarısı paylaştı.

İsrailli bir askeri sözcü, İran'daki silah tesislerinin yakınlarında ikamet eden İranlılara söz konusu bölgelerden ayrılma çağrısı yaptı.

Tahliye çağrısı, X'te Arapça ve Farsça olarak yayımlandı.

İsrail, İran'ın birçok şehrine hava saldırıları düzenliyor
İsrail, İran'ın birçok şehrine hava saldırıları düzenliyor

ETİKETLER
İran İsrail
Sıradaki Haber
İlham Aliyev: Filistin'in haklı taleplerini destekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
VİMER "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülü aldı
12:11
Kosova'dan kutsal topraklara ulaşmak için yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirdi
12:04
Yargıtay, ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı
12:04
Dışişleri Bakanlığı: Can Azerbaycan’la birlikteliğimiz ilelebet devam edecek
11:51
İsrail: İran geceki saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı
11:49
Türkiye'de okuyan Togolu, ülkesinde yardım gönüllüsü oldu
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ