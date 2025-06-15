Dünya
Reuters
15.06.2025 10:32
İsrail'den İran'daki silah tesislerinin yakınlarında bulunanlara tahliye uyarısı
İsrail, İran'daki silah tesislerinin yakınında ikamet eden İranlılara tahliye uyarısı yayınladı.
[Tahran | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ederken yeni bir tahliye uyarısı paylaştı.
İsrailli bir askeri sözcü, İran'daki silah tesislerinin yakınlarında ikamet eden İranlılara söz konusu bölgelerden ayrılma çağrısı yaptı.
Tahliye çağrısı, X'te Arapça ve Farsça olarak yayımlandı.