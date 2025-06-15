İsrail'den İran'daki silah tesislerinin yakınlarında bulunanlara tahliye uyarısı

İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ederken yeni bir tahliye uyarısı paylaştı.

İsrailli bir askeri sözcü, İran'daki silah tesislerinin yakınlarında ikamet eden İranlılara söz konusu bölgelerden ayrılma çağrısı yaptı.

Tahliye çağrısı, X'te Arapça ve Farsça olarak yayımlandı.