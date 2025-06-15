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Dünya
AA 15.06.2025 11:28

İlham Aliyev: Filistin'in haklı taleplerini destekliyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in haklı taleplerini her zaman desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini söyledi.

İlham Aliyev: Filistin'in haklı taleplerini destekliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile Filistin halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, Büyükelçi Metani'nin görev süresi boyunca bu ilişkilerin gücüne yakından tanıklık edeceğine inandığını ifade etti.

Aliyev, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak çabaların süreceğini vurguladı.

"BM'deki oylamalarda da Filistin’in haklı tutumuna destek veriyoruz"

Azerbaycan'ın Filistin halkının haklı taleplerini ve İsrail-Filistin meselesinin "iki devlet" ilkesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde çözülmesini her zaman desteklediğini belirtti. Azerbaycan’ın, BM Genel Kurulundaki oylamalarda da Filistin’in haklı tutumuna destek verdiğini hatırlattı.

Filistin'e sağlanan insani yardımları anımsatan Aliyev, bu desteğin gelecekte de süreceğini kaydetti.

Aliyev, Filistin'in Bakü Büyükelçiliğinin uzun yıllardır faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu sürece Azerbaycan'ın verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

İslam dayanışmasının güçlendirilmesi için Azerbaycan’ın her zaman çaba gösterdiğini kaydeden Aliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'nın 2026'da Azerbaycan'da yapılacağını, Filistin'in de bu toplantıda üst düzeyde temsil edileceğini umduğunu belirtti.

Büyükelçi Metani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev’e iletti, Aliyev de teşekkür ederek selamlarını Abbas’a iletmesini istedi.

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