Az Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.06.2025 07:16

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İran Cumhurbaşkanı ile İsrail'in saldırılarını görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İran Cumhurbaşkanı ile İsrail'in saldırılarını görüştü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Görüşmenin başında İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı dileğinde bulunan Bin Selman, İsrail'in, İran'ın egemenliği ve güvenliğine zarar veren ve uluslararası yasa ve normları ihlal eden saldırılarını kınadı.

Bu saldırıların, krizi çözmek için devam eden diyaloğu baltaladığını, gerginliğin azaltılmasını ve diplomatik çözümler bulunmasını amaçlayan çalışmaları engellediğini kaydeden Bin Selman, anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanılmaması ve diyalog yolunun benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan ise İsrail'in saldırganlığını kınayan duruşundan ötürü Bin Selman'a teşekkür etti.

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:28
Filistinli ve Avrupalı üst düzey yetkililer Gazze'deki savaşı durdurma çabalarını görüştü
07:03
Yangında mahsur kalan kadın demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı
06:51
Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı
06:09
Havalandırma borusuna gizlenmiş ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı
05:52
ABD Başkanı Trump askeri geçit törenine katıldı
05:29
LGS merkezi sınavı bugün yapılacak
İran'ın fırlattığı füzeler İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti
İran'ın fırlattığı füzeler İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti
FOTO FOKUS
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ