İsrail hükümetinin, Gazze çevresindeki bölgelere yerleşen İsraillilere rüşvet verdiği iddiası

İsrail'in güneyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Tamer Eidan, Yedioth Ahronot gazetesine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki bölgelerin hala füze saldırılarına maruz kaldığına işaret eden Eidan, İsrail hükümetinin İsraillilere, bölgelere geri dönmeleri karşılığında mali yardım adı altında rüşvet verdiğini öne sürdü.

Kendisi de Likud Partisi'nin bir üyesi olan Eidan, "İsrail hükümeti, insanlardan 6 Ekim'e geri dönmelerini istiyor ama onların güvenliklerini sağlama konusunda kenara çekiliyor." ifadesini kullandı.

Gazete, haberinde geri dönmeyi kabul edenlerin "uyum primi" adı altında para yardımı alacaklarını, kabul etmeyenlerin ise ülkenin orta kesimlerindeki otellerde kalmayı sürdüreceklerini kaydetti.