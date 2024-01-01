Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.01.2024 22:10

İsrail hükümetinin, Gazze çevresindeki bölgelere yerleşen İsraillilere rüşvet verdiği iddiası

İsrail hükümetinin, 7 Ekim'den sonra yaşanan çatışmalar sebebiyle bölgeden ayrılan İsraillilere, Gazze Şeridi çevresindeki yerlere geri dönmeleri karşılığında rüşvet verdiği belirtildi.

İsrail hükümetinin, Gazze çevresindeki bölgelere yerleşen İsraillilere rüşvet verdiği iddiası
[Fotograf: Reuters]

İsrail'in güneyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Tamer Eidan, Yedioth Ahronot gazetesine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki bölgelerin hala füze saldırılarına maruz kaldığına işaret eden Eidan, İsrail hükümetinin İsraillilere, bölgelere geri dönmeleri karşılığında mali yardım adı altında rüşvet verdiğini öne sürdü.

Kendisi de Likud Partisi'nin bir üyesi olan Eidan, "İsrail hükümeti, insanlardan 6 Ekim'e geri dönmelerini istiyor ama onların güvenliklerini sağlama konusunda kenara çekiliyor." ifadesini kullandı.

Gazete, haberinde geri dönmeyi kabul edenlerin "uyum primi" adı altında para yardımı alacaklarını, kabul etmeyenlerin ise ülkenin orta kesimlerindeki otellerde kalmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: Gazze halkının göçe zorlanması gerçekleşmeyecek bir hayaldir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:39
İsrail cezaevinde Filistinli bir mahkum hayatını kaybetti
23:21
İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti
23:20
Kassam Tugayları: Gazze’de 4 günde 16 İsrail askeri öldürüldü
23:17
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç hayatını kaybetti
23:12
Hakkari'de 3,9 büyüklüğünde deprem
22:06
Sakarya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
"Hudut kartalları" yeni yıla elleri tetikte gözleri sınır hattında girdi
"Hudut kartalları" yeni yıla elleri tetikte gözleri sınır hattında girdi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını ve askerlerini hedef aldı
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını ve askerlerini hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ