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Dünya
AA 14.10.2023 20:01

İsrail: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

İsrail: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız
[Fotograf: Reuters]

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu

İsrail'in sivillerin Gazze'yi boşaltması için verdiği süre doldu. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail'in Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

"Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti. Askerlerle sohbeti sırasında, “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor” ifadelerini kullandı. 

Netanyahu’nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı.

Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor
İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor

Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Gazze'deki saldırılardan kaçan 35 bin Filistinli, Şifa Hastanesi ve çevresine sığındı

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

Gazze'de su da kalmadı

BM, Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu duyurdu.

BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin'den Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısı
Filistin'den Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısı

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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