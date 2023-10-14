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Dünya
AA 14.10.2023 13:47

BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

BM, Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu duyurdu.

BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
[Fotograf: AA]

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