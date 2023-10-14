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Dünya
AA 14.10.2023 14:20

BM: Tıbbi tesislere saldırılar,uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaktır

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebine ilişkin, "Uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislere, sağlık personeline, yaralı ve hastalara yönelik saldırılar yasaktır" ifadesini kullandı.

BM: Tıbbi tesislere saldırılar,uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaktır
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail güçlerinin El-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

İsrail'in tahliye talebine ilişkin Shamdasani, "Uluslararası insancıl hukuk, çatışmanın taraflarının, diğer sorumluluklarının yanı sıra yaralı ve hastaların ayrım yapılmaksızın gözetim altına alınması ve bakılması ilkesini uygulamasını gerektiriyor. Uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislere, sağlık personeline, yaralı ve hastalara yönelik saldırılar yasaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Gazze'deki Avde Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi
İsrail Gazze'deki Avde Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), X sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 06.00'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadelerini kullandı.

İsrail uluslararası uyarılara rağmen Gazzelilere evlerini boşaltmalarını istedi
İsrail uluslararası uyarılara rağmen Gazzelilere evlerini boşaltmalarını istedi

MSF, İsrail güçlerinin dün akşam Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nin tahliyesi için sadece iki saat süre verdiğini bildirmiş, daha sonra İsrail'in bu kararı sabah 06.00'ya ertelendiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanarak, tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtmişti.

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