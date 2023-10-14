İsrail Gazze'deki Avde Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Muhenne, "Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız." dedi.

Özellikle yoğun bakımdaki 5 hastanın tahliyesinin mümkün olmadığını belirten Muhenne, "Hastanemizin küçüklüğüne ve imkanların kıtlığına rağmen biz burada kalıp hastalara hizmet vermekte ısrar ediyoruz. Tahliyeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirterek İsrail'den bu kararını geri almasını istemişti.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9 ve Lübnan'da ise 1 olmak üzere 10 gazeteci yaşamını yitirmişti.