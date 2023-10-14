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Dünya
AA 14.10.2023 14:00

İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle hedef alarak yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğu öldürdü
[Fotograf: AFP]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin cuma günü Batı Şeria’nın Tulkerem kentinde ateş açarak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Ömer Esmer’in kaldırıldığı İbn Sina Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bakanlık, Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 54'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze’de son bir haftada 2 binden fazla sivilin ölümüne yol açan saldırılarına karşı Batı Şeria genelinde Gazze’ye destek gösterileri düzenleniyor. Bu gösterilere gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri, son 24 saatte 17 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bugün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistinlilerin gözaltına alındığı bölgeler ise Doğu Kudüs'ün yanı sıra El Halil, Cenin ve Nablus, Eriha ve Beytüllahim olarak ifade edildi.

Açıklamada 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlilerinsayısının 400'e çıktığı aktarıldı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da savaş uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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