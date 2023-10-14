Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2023 13:55

Barış için Yahudi Fransız Birliği Fransa'nın İsrail'e desteğini kınadı

Barış için Yahudi Fransız Birliği, Fransa'nın İsrail'e karşı kayıtsız desteğini kınadı. Birlik, Filistin halkının kaderinin Batılı hükümetlerin umurunda olmadığının altını çizdi.

Barış için Yahudi Fransız Birliği Fransa'nın İsrail'e desteğini kınadı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Yahudi Fransız Birliği: İşgalci İsrail'e karşı direniş meşrudur
Yahudi Fransız Birliği: İşgalci İsrail'e karşı direniş meşrudur

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), Fransa'nın İsrail'e karşı kayıtsız desteğini kınadı.

"Şu an iki uluslararası toplum var: Batı ve gerisi"

UJFP Onursal Başkanı Richard Wagman, İsrail-Filistin çatışmasını ve Fransa dahil Batılı hükümetlerin İsrail'e yönelik desteğini değerlendirdi.

Wagman, uluslararası toplumun İsrail-Filistin çatışması konusunda ikiye bölündüğünü belirterek, "Şu an iki uluslararası toplum var: Batı ve gerisi. Batı'da yani Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Amerika'da herkes İsrail'in arkasında." diye konuştu.

Batılı hükümetlerin İsrail'e yönelik tek taraflı dayanışmasını ve Filistinlilerle dayanışma içinde olmayışını kınayan Wagman, "İsrail'in kendisini savunma hakkına ve kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu söylediler. Filistinlilerin kendilerini savunma hakları, güvenlik hakları ve ulusal haklarıyla ilgili tek bir söz yok." dedi.

BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

Wagman, İsrailli ve Filistinli tüm mağdurlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, Batılı hükümetlerin "Sadece İsrail'le dayanışma içindeyiz." şeklindeki açıklamalarını çoğalttığına dikkati çekti.

Avrupa'nın ikiyüzlü tutumu: İsrail'e izin, Filistin'e yasak
Avrupa'nın ikiyüzlü tutumu: İsrail'e izin, Filistin'e yasak

Richard Wagman, Fransa, AB ve ABD'nin kendi ihtiyaçları için İsrail'in çıkarlarına bağlı kaldıklarını, İsrail'in, Batı'ya güvenlik ve askeri konularda teknoloji sağladığını ifade etti.

ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı
ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı

Filistin halkının kaderinin Batılı hükümetlerin umurunda olmadığını söyleyen Wagman, Fransa'nın İsrail'e kayıtsız desteğinin, bu ülkenin uluslararası arenadaki itibarını etkilediğini belirtti.

Paris yönetiminin İsrail-Filistin meselesindeki tavrının son yıllardaki değişimi

Fransa'nın son 15 yılda İsrail-Filistin meselesiyle ilgili değişen tutumunu değerlendiren Wagman, Paris yönetiminin bu konudaki tutumunun eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde radikal değişime uğradığını ve giderek İsrail yanlısı tavır benimsediğini anlattı.

Fransa'da Filistin yanlısı gösterilerin yasaklanması

Wagman, Fransa'da Filistin yanlısı gösterilerin yasaklanmasının güvenlik gerekçesiyle alakasının olmadığını, "siyasi karar" olduğunu dile getirerek, bunun, ülkenin İsrail yanlısı ve Filistin karşıtı siyasetinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Paris'te Filistinlilerle dayanışma gösterisi yasaklandı
Paris'te Filistinlilerle dayanışma gösterisi yasaklandı

Ülkede Filistin yanlısı gösterilerin aksine İsrail yanlısı gösterilere izin verilmesini "hukuka aykırı" olarak değerlendiren Wagman, "İsrail'i, kendisine ait olmayan toprakları işgal eden ve halka zulüm eden güç" olarak niteledi.

Wagman, tarafların işlediği tüm suçları kınadıklarını belirterek, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli grupların İsrailli askerlere yönelik askeri taarruzunun meşru olduğunu savundu.

İşgal altındaki Filistin halkının direnme hakkının bulunduğunu vurgulayan Wagman, İsrail-Filistin çatışmasının siyasi bir yolla çözümünden yana olduğunu söyledi.

Wagman, Gazze'de yaşayan 2 milyon insanın su ve elektrik gibi hizmetlere ulaşamadığını, Gazzelilerin "bomba yağmurunun" altında kalmasının uluslararası savaş hukukunun ihlali olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Fransa İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
İsrail Kudüs Hastanesi'nin tahliye edilmesini istedi
15:00
Rusya: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak
14:56
Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
15:11
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz
15:21
Bakan Yumaklı: 21 yılda kadın üreticilere 15 milyar lira destek
14:46
NATO Kosova'ya ilave asker gönderdi
İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor
İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı
Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ