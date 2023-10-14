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Dünya
AA 14.10.2023 13:35

İsrail basını: Kassam Tugayları bir İsrail helikopterini imha etti

İsrail basını, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi yakınlarında bir İsrail askeri helikopterini roketatarla vurarak imha ettiğini duyurdu.

İsrail basını: Kassam Tugayları bir İsrail helikopterini imha etti
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail'de yayın yapan Kanal 13, Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail ordusuna ait helikopteri RPG roketatar ile vurduğu ve saldırıda pilotların paraşütlerle atladığı, helikopterin ise tamamen yandığını açıkladı.

Haberde İsrailli pilotların sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 215 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 215 Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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