İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 215 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 324 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1000 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 66'sının çocuk ve kadın olduğu belirtildi.

Bakanlık, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 2 bin 215'e, yaralananların ise 8 bin 174'e yükseldiğini açıkladı.

Batı Şeria'da da 54 kişi yaşamını yitirdi, bin 100 kişi yaralandı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.