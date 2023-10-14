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Dünya
AA 14.10.2023 10:55

Yeni Zelanda'da halk genel seçimler için sandık başına gitti

Yeni Zelanda'da halk, ekonominin iyileştirilmesi, daha fazla istihdam sağlanması ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi vaatleri arasında genel seçimler için sandık başına gitti.

Yeni Zelanda'da halk genel seçimler için sandık başına gitti
[Fotograf: AP]

Radio New Zealand'in (RNZ) haberine göre, 19 siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme süreci, 19.00'da sona erdi.

Asıl yarışın iktidardaki İşçi Partisi ile ana muhalefetteki Ulusal Parti arasında geçmesinin beklendiği seçimlerde ülkedeki 3,8 milyon seçmen, parlamentodaki 120 sandalye için oy kullandı.

Uluslararası Para Fonunun (IMF), Yeni Zelanda'nın 2025'e kadar uzun süreli enflasyonla karşı karşıya kalabileceği yönündeki uyarısının ardından iki parti de ekonomiyi iyileştirmeyi ve enflasyonu kontrol altına almayı vadetmişti.

İktidardaki İşçi Partisinin lideri Başbakan Chris Hipkins, yeniden seçilmesi halinde eğitim alanında öğrencilere en iyi imkanları sağlamak, gençlere daha fazla iş imkanı sunmak ve asgari ücreti artırmak gibi vaatlerde bulunmuştu.

Ana muhalefet lideri Christopher Luxon da seçimi kazanması durumunda görevdeki ilk 100 gününde okullarda cep telefonlarını yasaklamak istediğini belirtmiş, milletvekillerinin tatillerini kısaltmayı, vergi indirimleri sağlamayı ve kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması sunmayı vadetmişti.

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