İsrail: 7 Ekim saldırılarını yöneten Filistinli komutan öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kassam Tugayları'na bağlı "Nuhbe" (özel kuvvetler) biriminin komutanı Kadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, Kadi'nin 7 Ekim'de Gazze'den İsrail topraklarında yapılan saldırıları komuta ettiği bilgisine yer verildi.
İsrail ordusu, Filistinli Kadi'nin öldürüldüğü söylenen hava saldırısına ilişkin görüntüyü de basınla paylaştı.
Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.