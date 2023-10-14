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Dünya
AA 14.10.2023 13:27

İsrail: 7 Ekim saldırılarını yöneten Filistinli komutan öldürüldü

İsrail ordusu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına düzenlenen saldırıları yönettiğini söylediği Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Ali el-Kadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail: 7 Ekim saldırılarını yöneten Filistinli komutan öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kassam Tugayları'na bağlı "Nuhbe" (özel kuvvetler) biriminin komutanı Kadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Kadi'nin 7 Ekim'de Gazze'den İsrail topraklarında yapılan saldırıları komuta ettiği bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu, Filistinli Kadi'nin öldürüldüğü söylenen hava saldırısına ilişkin görüntüyü de basınla paylaştı.

Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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