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Dünya
AA 14.10.2023 12:32

ABD'de 4 aylık bebeğin ölümüne yol açan bakıcıya 30 yıl hapis

ABD'nin Georgia eyaletinde yüzüstü bıraktığı 4 aylık bebeğin ölümüne yol açan bakıcı, 30 yıl hapse mahkum edildi.

ABD'de 4 aylık bebeğin ölümüne yol açan bakıcıya 30 yıl hapis
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Atlanta'da dün hakim karşısına çıkarılan çocuk bakım merkezinin işletmecisi ve bakıcısı Amanda Hickey, bakımlarını üstlendiği çocuklara yönelik ihmal ve darp dahil hakkındaki 9 suçlamayı kabul etti.

Mahkeme, Hickey'i ihmalde bulunarak 2021'de bakımını üstlendiği 4 aylık bebeğin ölümüne sebebiyet vermek dahil 9 suçtan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmada Hickey'in sırtüstü yatırdığı bebeğin kendi kendisine yüzüstü döndüğünü savunmasına karşın güvenlik kamerası kayıtlarından bebeğin yüzüstü yatırıldığı belirlendi.

Savcılar, kayıtlarda Hickey'in diğer bebeklere de şiddet uyguladığının ve uyku için güvenli olmayan pozisyonlarda yatırdığının görüldüğünü belirtti.

Ölen bebeğin annesi Stephanie Cronmiller, duruşmada "Pişmanlık yok. (Bakıcının) Üzgün olduğu tek şey yakalanmış olması." dedi.

Hickey ise mahkemedeki ilk savunmasında "Sorumluluk almaktan ve yaptıklarımdan dolayı duyduğum üzüntüyü dile getirmekten başka acılarını dindirmek için kelimelerle söyleyebileceğim hiçbir şeyin olmadığını biliyorum." şeklinde konuşmuştu.

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