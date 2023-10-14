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Dünya
AA 14.10.2023 12:30

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk dünyası halklarının tarihi bağa dayalı ilişkilerin genişlemesinden ve halklar arasında insani, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için var olan fırsatlardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) işbirliklerinin geliştirilmesi için faydalı bir platform olduğunu belirterek Türk dünyasındaki ilişkilerin gelişmesinin sürdürülmesini umduğunu kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman Türk dünyasının birliğine katkıda bulunduğunu ve bu ideallerine bağlı kalacağını vurguladı.

KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasına da değinilen görüşmede KKTC'nin uzun süredir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) gözlemci üye olduğu hatırlatılarak TDT'ye de gözlemci üye olmasının makul olduğu ifade edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü'de KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri etkinliklerinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aliyev'e teşekkür etti.

Turizm, bilim, eğitim ve öğrenci değişimi alanlarında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Tatar, Aliyev'e hediye takdim etti.

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İlham Aliyev Ersin Tatar KKTC Azerbaycan Türk Devletleri Teşkilatı
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