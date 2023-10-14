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Dünya
AA 14.10.2023 12:25

Hollandalı vekil: İsrail savaş suçu işliyor, Batı hiçbir şey yapmıyor

Hollanda'da Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve Milletvekili Stephan van Baarle, İsrail'in savaş suçu işlediğini, Hollanda'nın ve Batılı ülkelerin buna sessiz kaldığını söyledi.

Hollandalı vekil: İsrail savaş suçu işliyor, Batı hiçbir şey yapmıyor
[Fotograf: AA]

Hollanda'da Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve Milletvekili Stephan van Baarle, İsrail-Filistin çatışmasını ve Batı'nın tutumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Van Baarle, İsrail'in apartheid rejimi (sistemsel ayrımcılık) uyguladığını ve Batılı ülkelerin sessiz kalması sebebiyle 75 yıldır yaptığı her şeyden sıyrıldığını belirtti.

İki milyon Filistinlinin elektriği, suyu ve gıdasının kesildiğine dikkati çeken van Baarle, "Gazze’deki durum çok korkunç. Şu an orada hastanelerin üzerine bombalar yağıyor. İsrail, şu an gerçekten savaş suçu işliyor. Batı dünyası ve uluslararası toplum buna hiçbir şey yapmıyor. Buna son verilmeli ve Hollanda'nın bu durumu kınaması gerekiyor." dedi.

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"Avrupa, Filistinli çocukların İsrail bombalarıyla öldürülmesine gözlerini kapatıyor"

Van Baarle, "Hollanda ve Avrupa ülkeleri nasıl 75 yıldır Filistinlilerin kendi kaderlerine bırakıldığını görmezden geliyorsa şimdi yine Filistinli çocukların İsrail bombaları ile öldürülmesine gözlerini kapatıyor. Hollanda'nın savunmasız Filistinlilere karşı savaş suçları işlenirken seyirci kalmak yerine sert bir dil kullanması lazım." ifadelerini kullandı.

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İsrail’e karşı çifte standart uygulandığına işaret eden van Baarle, "Ukrayna'daki savaş söz konusu olduğunda Batı ülkelerinin ve Hollanda'nın çok sert açıklamalar yaptığını ve savaş suçlarından bahsettiğini görüyoruz. Filistinliler veya Müslümanların kaderi söz konusu olduğunda Hollanda ve Batı dünyasının sessiz kalarak bariz bir ayrımcılık yaptığını görüyoruz. Buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Filistinlilerin haklarını savunmanın her zamankinden daha önemli olduğunu ve bu hakların savunulması için çağrıda bulunan van Baarle, "İnsanlar, Filistinlilerin haklarını savunmak istediğinde sağcı siyasi partiler onları susturmaya çalışıyor. Bu, Batı dünyasında her zaman uygulanan bir siyaset.” dedi.

"Filistinliler, hakları olan ülkelerini, kendi devletlerini ve özgürlüklerini almalıdır"

Van Baarl, "İsrail hükümetinin Filistinlilere karşı acımasız davrandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çatışmadan kurtulmanın tek yolunun Filistinlilerin nihayet eşit haklara sahip olması olduğunu göstermeliyiz. 75 yıldır süren zulme son verilmeli, Filistin devleti tanınmalı, ilhak politikasına son verilmeli çünkü o bölgedeki barışı sağlamanın tek yolu budur. Filistinliler, hakları olan ülkelerini, kendi devletlerini ve özgürlüklerini almalıdır." diye konuştu.

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Bazı Batılı ülkelerin destek amaçlı İsrail bayrağı asmalarını veya binalara silüetini yansıtmalarını eleştiren van Baarle, şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti, 75 yıldır Filistinli çocukların ve gazetecilerin ölmesini ve Filistinlilerin topraklarını kaybetmesini sağladı. Böyle bir apartheid rejiminin bayrağını asamayız. Bu, kriminal bayrağı asmaktır. Hollanda'da şu an sadece İsrail kökenliler ve siviller için dayanışma varken Gazze'deki sivil mağdurlarla hiçbir dayanışmanın olmaması çok kötü bir şey. Bu da aynı zamanda çifte standardın uygulandığını gösteriyor."

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 2 bin 215'e, yaralananların ise 8 bin 174'e yükseldiğini duyurdu.

Batı Şeria'da da 54 kişi yaşamını yitirdi, bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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