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Dünya
AA 14.10.2023 12:15

İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Gazze halkını göçe zorlamasını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini zorla boşatmaları çağrısını ve devam eden saldırıları şiddetle kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Gazze halkını göçe zorlamasını kınadı
[Fotograf: AFP]

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT)  yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci güç İsrail'in daha da derinleştirdiği insani krizi komşu ülkelere aktarma çabaları ile Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarını mutlak şekilde reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne tıbbi ve yardım malzemesi ile temel ihtiyaçların ulaştırılmasının engellenmesi, "toplu cezalandırma ve uluslararası insani hukukun açık ihlali" olarak değerlendirildi.

İsrail uluslararası uyarılara rağmen Gazzelilere evlerini boşaltmalarını istedi
İsrail uluslararası uyarılara rağmen Gazzelilere evlerini boşaltmalarını istedi

Devam eden bu saldırıların olumsuz yansımalarından tamamen "işgalci güç olan İsrail'in sorumlu olduğu" kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını derhal durdurması için acilen müdahale edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ilaç, gıda ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasını kolaylaştıracak insani koridorların açılması çağrısında bulunuldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönünde uyarı yaparak, bugün yerel saatle 16.00'ya kadar süre vermişti.

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

Birçok ülkeyle yerel ve uluslararası insan hakları örgütü, tahliye talebinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak İsrail'i geri adım atmaya çağırmıştı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor
BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 2 bin 215'e, yaralananların ise 8 bin 174'e yükseldiğini duyurdu.

Batı Şeria'da da 54 kişi yaşamını yitirdi, bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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