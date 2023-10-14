Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2023 13:26

Lübnan Başbakanı: Savaşa girmek istemiyoruz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak Hizbullah'tan henüz bu yönde güvence alamadıklarını belirtti.

Lübnan Başbakanı: Savaşa girmek istemiyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'daki bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan için esas olanın güven ve istikrarının korunması olduğunu vurgulayan Mikati, Hizbullah'ı da kastederek, "Ancak hiçbir taraftan gelişmelere ilişkin güvence alamadım çünkü durum sürekli değişiyor." dedi.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik provokatif saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyen Mikati, "Çünkü Lübnan savaşa girmek istemiyor." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail Filistin - İsrail Çatışması Hizbullah
Sıradaki Haber
Paris'te Filistinlilerle dayanışma gösterisi yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Barış için Yahudi Fransız Birliği Fransa'nın İsrail'e desteğini kınadı
13:56
Bilecik'te günde 2 ton üretilen ev tipi domates salçası yurt dışına da gönderiliyor
13:58
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
13:49
BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
13:47
İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik operasyon: 13 gözaltı, 2 tutuklu
13:42
İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için olağanüstü toplanıyor
Trabzon-Giresun sınırındaki 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'nda güz zamanı
Trabzon-Giresun sınırındaki 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'nda güz zamanı
FOTO FOKUS
Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı
Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ