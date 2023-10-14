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Dünya
AA 14.10.2023 18:55

Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik, "kara harekatı" sinyali vererek, “Bir sonraki aşama geliyor” ifadesini kullandı.

Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
[Fotograf: İHA]

Filistin'de İsrail şiddeti devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti.

Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan İsrail Başbakanı, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.

Netanyahu, ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya platformu X’ten yayımlarak, “Gazze Şeridi sınırındaki savaşçılarımızla ön saflardayız. Hepimiz hazırız” notunu paylaştı.

Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

Netanyahu, askerlerle sohbeti sırasında, “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı.

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