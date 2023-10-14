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Dünya
AA 14.10.2023 17:20

İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: En az 20 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında bir evi hedef aldığı saldırıda, en az 20 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: En az 20 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
[Fotograf: AP]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliye Mülteci Kampında bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla yaralı olduğu kaydedildi.

İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor
İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail bombardımanında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaralıların tahliyesi için geçişlerin derhal açılması talebinde bulunarak, "Sağlık sektöründe yaşanan büyük kriz nedeniyle binlerce yaralı ve hasta hayatını kaybedecek" uyarısında bulunmuştu.

İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu
İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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