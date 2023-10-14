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Dünya
TRT Haber, AA 14.10.2023 16:35

İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu

İsrail'in sivillerin Gazze'yi boşaltması için verdiği süre doldu. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail'in Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu
[Fotograf: AA]

İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırısına hazırlanıyor. 

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Gazze Şeridi sakinlerine önemli bir açıklama: Gazze kent merkezini terk ederek güneye yönelmeniz için çağrıda bulunuyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun yerel saatle 10.00-16.00 arasında haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim." demişti.

Okullarda da yer kalmadı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze’den ayrılanların sığınması için okullarda daha fazla yer kalmadığını duyurdu.

BM: Gazze’den ayrılanlar için okullarda yer kalmadı
BM: Gazze’den ayrılanlar için okullarda yer kalmadı

Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor
İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor

Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Netanyahu: Bu daha başlangıç

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç." dedi.

BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor
BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor

Netanyahu, İsrail'in "muazzam uluslararası destek topladığını" ifade etti.

"Hamas'ı yok edeceklerini ve kazanacaklarını" savunan ancak bunun zaman alacağını dile getiren İsrail Başbakanı, "İsrail'e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

İsrail, Gazze'yi gece boyu bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu ve batı kesimlerini, savaş gemileri, tank ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu vurmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Gazze'deki saldırılardan kaçan 35 bin Filistinli, Şifa Hastanesi ve çevresine sığındı

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

Gazze'de su da kalmadı

BM, Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu duyurdu.

BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin'den Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısı
Filistin'den Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısı

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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