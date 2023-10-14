BM: Gazze’den ayrılanlar için okullarda yer kalmadı

İsrail’in Gazze saldırılarını devam ederken Gazze’de yaşayanların büyük bir kısmı da Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine doğru ilerliyor.

Saldırılar nedeniyle yerlerinden edilenler Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullara sığınırken BM’den korkutan açıklama geldi.

UNRWA, okullarda daha fazla yer kalmadığını duyurdu.

UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasna, dün gece saatlerinde beklenmeyen bir kalabalığın okullara sığındığını ifade ederek, “Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyinden daha fakir” dedi. İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana 423 binden fazla Filistinlinin evlerinden olurken bu sayının artmasından endişe ediliyor.

"Biz çocuğuz, neyi yanlış yapmış olabiliriz"

Evini terk etmek zorunda kalan Amna adlı Filistinli, doğum yaptıktan kısa bir süre sonra evine gittiğini ancak evde halkının evde olduğu sıralarda evinin bombalandığını söyledi.

Amma, “Şu çocuğa bakın, kazdan çıkardık. Üstü başı hep kan. Ben de onu ararken yaralandım. Bu çocuğun günahı ne? Evlerimiz yıkıldı şimdi de okuldayız. Eşyalarımızı, kıyafetlerimizi alamadık. Ama ülkemiz için kendimizi feda etmeye hazırız” dedi.

Sarah adlı küçük bir kız ise yakınlarındaki caminin bombalandığını kaydederek, “Evimizin bir kısmı yıkıldı biz de okullara kaçtık. Biz çocuğuz, neyi yanlış yapmış olabiliriz. Okullar güvenli değil. Eşyalarımızı, kıyafetlerimizi her şeyimizi bırakıp buraya kaçtık” açıklamasını kullandı.

Ailesinin 14 üyesi ile birlikte yaşadıkları bölgeden ayrılarak okula sığınan Umm Fayez, “Evimizde güvendeydik. İsrail saldırısının ardından birden çatı çöktü. Şimdi okuldayız ve ne yiyecek ne de su var” dedi.

“Suyun tükendi, 2 milyondan fazla Filistinli risk altında”

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda kesme kararı almasının ardından yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suyun tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu söyleyen Lazzarini, “Bu artık ölüm kalım meselesi. 2 milyondan fazla kişiye su sağlanabilmesi için yakıtın Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor “dedi.

Lazzarini, “Gazze’ye hemen yakıtı sağlamamız gerekiyor. İnsanların güvenli içme suyuna ulaşmasının tek yolu yakıttır. Eğer bu sağlanamazsa aralarında küçük çocuklar, yaşlılar ve kadınların da bulunduğu insanlar şiddetli sıvı kaybından ölmeye başlayacak. Su, artık son kalan yaşam çizgisidir. İnsani yardıma yönelik kuşatmanın hemen kaldırılması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.