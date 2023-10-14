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Dünya
TRT Haber 14.10.2023 15:45

Fransa'da ordu sokağa indi

Fransa'da şiddetli terör eylemleri riski sebebiyle, sokaklarda güvenliği sağlamak için 7 bin asker görevlendirildi. Şiddetli terör eylemleri olduğunda ilan edilen “acil saldırı” durumuna geçildi.

Fransa'da ordu sokağa indi

Fransa'da ordu sokağa indi. Ülkede şiddetli terör eylemleri olduğunda ilan edilen “acil saldırı” durumuna geçildi.

Karar Fransa'da, bir kişinin öldüğü üç kişinin yaralandığı saldırı sonrasında alındı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "Her bir Fransız evinden çıkarken dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Ülke genelinde güvenliği artırmak için ek önlemler alındı. 7 bin asker Operation Sentinelle adı verilen askeri operasyon kapsamında görevlendirildi.

Operasyonla ülkenin terörizme karşı hassas bölgelerinin korunması amaçlanıyor.

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