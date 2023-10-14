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Dünya
AA 14.10.2023 15:33

Kassam Tugayları: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son 24 saat içerisindeki saldırılarında, 4'ü yabancı olmak üzere 9 esirin öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda, esirlerin bulunduğu bir noktanın da hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden 9 esirden 4'ünün yabancı olduğu bilgisi verildi.

Saldırının çeşidine ya da gerçekleştiği mekana ilişkin detay verilmedi.

Böylelikle, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Hamas'ın elinde olup da ölen esirlerin sayısı 27'ye yükseldi.

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Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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