Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2023 17:03

BM Gazze'deki tesislerine sığınan sivillerin korunması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki tesislerine sığınan tüm sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BM Gazze'deki tesislerine sığınan sivillerin korunması çağrısı yaptı
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tahliye edilmesini istediği bölgelerden çıkması mümkün olmayan kişilerin bulunduğu hatırlatıldı.

Gazze'deki sivillerin korunması istenen açıklamada, "UNRWA, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindekiler de dahil olmak üzere bölgedeki UNRWA tesislerine sığınan tüm sivillerin korunması çağrısı yapıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in tahliye kararına değinilen açıklamada, "1 milyondan fazla kişinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinden, güneye tahliye edilmesi talimatına rağmen aralarında hamile kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin bulunduğu birçok kişinin bölgeyi terk edemeyeceği" ifade edildi.

BM: Gazze’den ayrılanlar için okullarda yer kalmadı
BM: Gazze’den ayrılanlar için okullarda yer kalmadı

Gazze'nin güneyine gitmeleri mümkün olmayan kişilere işaret edilen açıklamada, "Onların başka seçeneği yok ve her zaman korunmaları gerekir. Savaşın kuralları vardır. Siviller, hastaneler, okullar, klinikler ve BM tesisleri hedef alınamaz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu
İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu

Tarafların UNRWA barınaklarına sığınmak isteyenler dahil sivilleri korumaya yönelik uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için her türlü çabanın gösterildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze ve Gazze'nin kuzeyindeki UNRWA sığınakları artık güvenli değil. Bu, daha önce görülmemiş bir durum. Bu savaş bir istisna olmamalı. Sivillerin ve BM binaları dahil sivil altyapının korunması bu çatışma için de geçerlidir."

BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
BM: Gazze'de suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Lübnan'dan İsrail'in bazı askeri hedeflerine saldırı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
17:20
İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: En az 20 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
17:57
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
17:23
Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki aylarda deprem konutlarının teslimine başlıyoruz
17:52
Bakan Fidan: Barış bölgesel alternatiflerle değil, Filistinlilerle tesis edilebilir
Türkiye Filistin için tek yürek
Türkiye Filistin için tek yürek
FOTO FOKUS
Ankara polisi Togg'la görev başında…
Ankara polisi Togg'la görev başında…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ