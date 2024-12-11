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Dünya
AA 11.12.2024 08:45

İsrail hapishanelerinde zulüm artıyor: Filistinli tutuklular zehirlendi

İsrail'de bir hapishanede, yönetimin verdiği bozuk yiyecekler sebebiyle bazı Filistinli tutukluların zehirlendiği bildirildi. Yapılan açıklamada bu durumun ilk defa yaşanmadığı ortaya çıktı.

İsrail hapishanelerinde zulüm artıyor: Filistinli tutuklular zehirlendi
[Fotograf: AA]

İsrail hapishanelerinde işkence, şiddet​ ve zulüm her geçen gün artıyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamalarda, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Etzion Hapishanesi'nde tutulan 9 Filistinlinin zehirlendiği belirtildi.

Filistinli tutukluların yemekten zehirlendikleri bilgisi verilen açıklamada, "Bu, Etzion Hapishanesi'nde yaşanan ilk zehirlenme vakası değildir. Yıllardan beri Etzion Hapishanesi'nde yatan Filistinlilerde zehirlenme vakalarına rastlanıyor" ifadesi kullanıldı.

111 Filistinli hapishanede tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, yaptığı açıklamada, Etzion Hapishanesi'nin soruşturma merkezi olarak kullanıldığını ve halihazırda 111 Filistinlinin burada tutulduğunu söyledi.

Gözaltı sayısında son durum

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği belirtiliyor.

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