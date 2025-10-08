Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2025 16:20

İsrail hapishanelerinde 8 Ekim 2023'ten beri 46'sı Gazze'den 78 Filistinli yaşamını yitirdi

Soykırımcı İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasından bu yana, hapishanelerinde 46'sı Gazze'den olmak üzere 78 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail hapishanelerinde 8 Ekim 2023'ten beri 46'sı Gazze'den 78 Filistinli yaşamını yitirdi
[Fotograf: Reuters]

Filistinli Esir Hareketi, konuyla ilgili verileri paylaştı.​​​​​​​

İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten beri 46'sı Gazze Şeridi'nden ve biri çocuk, 78 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1967’den bu yana hapishanelerde ölen Filistinli sayısının ise 315 olduğu kaydedildi.

Ölümlerin çoğunun işkence, aç bırakma ve tıbbi bakım hakkından mahrum bırakılma sonucu yaşandığı ifade edildi.

İsrail’in, aralarında Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana hayatını kaybeden 74 kişinin de bulunduğu, 85 Filistinli esirin cenazelerini halen teslim etmediği de kaydedildi.

Gazze’den alıkonulan çok sayıda Filistinlinin akıbetinin bilinmediği aktarılan açıklamada, sadece resmi olarak duyurulan vakalara yer verildiği, Gazze’de Filistinlilerin zorla alıkonulmaya devam edildiği hatırlatıldı.

Filistinli esirlerin tarihindeki en kanlı dönemin yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplumun konuyla ilgili sessizliği eleştirildi.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki aktivistleri alıkoyması yeni bir korsanlık eylemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Kapadokya'da balon turları yarın da yapılamayacak
17:11
Yılın ilk 9 ayında 187 milyon yolcu uçakla seyehat etti
17:06
Fahiş fiyat artışı yapan emlak sahiplerine para cezası
16:46
Balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
16:49
Antalya'da "Güvenli Okullar" projesiyle her okula bir polis görevlendirildi
16:37
Kastamonu Valiliği uyardı: Fırtınaya dikkat
İzmir'de yağmur
İzmir'de yağmur
FOTO FOKUS
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ