Ankara
Dünya
AA 08.10.2025 16:07

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 1 çocuk yaralandı.

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'nda yaralanan Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinli çocuğun 14 yaşında olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Filistinliler baskın düzenleyen İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

İsrail ordusu, baskın düzenlediği Balata Mülteci Kampı'ndan saatler sonra çekildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria İsrail
Soykırımcı İsrail, Gazze on binlerce kişinin ölümüne ve 70 milyar dolar maddi hasara yol açtı
