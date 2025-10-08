İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'nda yaralanan Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinli çocuğun 14 yaşında olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Filistinliler baskın düzenleyen İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

İsrail ordusu, baskın düzenlediği Balata Mülteci Kampı'ndan saatler sonra çekildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.