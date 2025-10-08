Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
AA 08.10.2025 15:57

İşgalci İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ni iki gün süreyle kapattı

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni iki gün süreyle kapattığı duyuruldu.

İşgalci İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ni iki gün süreyle kapattı
[Fotograf: AA]

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere iki gün boyunca, ibadet edenlerin caminin koridorları, avluları ve bölümleri dahil olmak üzere tamamına girişini kapattığı belirtildi.

El Halil Vakıflar Genel Müdürü Emced Kerce, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının camiyi Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle, kutlamalarını güvence altına almak bahanesiyle kapatma kararına tepki gösterdi.

Kerce, bunu caminin kutsallığına açık bir saldırı ve Müslümanların ibadet yerlerine erişim hakkına yönelik "provokatif bir ihlal" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Cabir, Selayime ve Vad el-Hasin mahallelerinde iki gündür sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Yahudilerin üç büyük bayramının sonuncusu kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı, bu sene 6 Ekim'de başladı ve bir hafta sürecek.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

Batı Şeria
