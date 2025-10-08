Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
Dünya
AA 08.10.2025 16:16

Hamas: İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki aktivistleri alıkoyması yeni bir korsanlık eylemi

Hamas, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan aktivistlerin uluslararası sularda yasa dışı şekilde İsrail tarafından alıkonulmasını "korsanca" bir eylem olarak nitelendirdi.

Hamas: İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki aktivistleri alıkoyması yeni bir korsanlık eylemi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist işgal donanmasının, uluslararası sularda Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan ve halkımıza insani yardım taşıyan aktivistleri alıkoyması, işgalin uluslararası dayanışmacılara yönelik kara siciline eklenen yeni bir suç ve korsanlık eylemidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in aktivistleri kaçırmasının uluslararası hukuk ve en temel insani değerlerin açık bir ihlal olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu korkak saldırı, işgali ve liderlerini yöneten terör ve faşizm zihniyetinin bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail’in her türlü yöntemi kullanarak yardımların ulaşmasını engellemeye ve gerçeğin sesini susturmaya çalıştığını, bunun da Filistin halkına yönelik soykırım ve açlık suçlarını gizleme çabası olduğu aktarılan açıklamada, kaçırılan aktivistlerin hayatı ve güvenliğinden tamamen İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi.

Dışişleri: "Özgürlük Filosu’na müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümetinin yaptığı bir korsanlıktır"
Dışişleri: "Özgürlük Filosu’na müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümetinin yaptığı bir korsanlıktır"

Hamas ayrıca, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma acilen harekete geçerek aktivistlerin serbest bırakılması ve İsrail’in onlara Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yaptığı gibi kötü muamelede bulunmasını engelleme çağrısında bulundu.

İsrail donanması, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmişti.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda, İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyulmuş, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görülmüştü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı ve aktivistlerin telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansımıştı.

